Grave carenza di sangue al Policlinico di Catania: appello urgente per i gruppi 0 positivo e 0 negativo

Il Policlinico "G. Rodolico – San Marco" di Catania lancia un appello urgente alla cittadinanza: le scorte di sangue dei gruppi 0 positivo (0+) e 0 negativo (0-) hanno raggiunto un livello di gravissima carenza, rendendo necessario un immediato intervento dei donatori. L'allarme è stato diffuso oggi attraverso i canali social dell'Associazione Donatori Volontari Sangue San Marco, che invita tutti coloro che possono donare a recarsi quanto prima presso i centri di raccolta.

Il sangue è una risorsa fondamentale per garantire interventi chirurgici, cure salvavita, emergenze e assistenza ai pazienti che necessitano di trasfusioni. In particolare, il gruppo 0 negativo, definito "donatore universale" per le emergenze, rappresenta una risorsa indispensabile negli ospedali.

Dove è possibile donare

I volontari possono recarsi presso:

Centro Raccolta San Marco 📍 Via Ofelia, 35 – Catania 🗓️ Dal lunedì al sabato (escluso il 15 agosto) 🕢 Dalle 7:30 alle 11:30

Servizio di Medicina Trasfusionale – Policlinico, Padiglione 7 📍 Via Santa Sofia – Catania 🗓️ Tutti i giorni, domenica compresa (esclusi il 15 e il 16 agosto) 🕢 Dalle 7:30 alle 12:00



Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 095 7316265 oppure prenotare online attraverso l'area personale messa a disposizione dall'associazione.

L'invito alla solidarietà

L'Associazione San Marco chiede anche di condividere il più possibile l'appello sui social, affinché possa raggiungere il maggior numero di potenziali donatori. Un semplice gesto, che richiede pochi minuti, può contribuire a salvare la vita di chi, in questo momento, dipende da una trasfusione.

L'invito è rivolto in particolare ai donatori dei gruppi 0 positivo e 0 negativo, ma ogni donazione rappresenta un contributo prezioso per mantenere adeguate le scorte di sangue e garantire l'assistenza sanitaria ai pazienti che ne hanno bisogno.