GRAVE GIOVANE DELL’ST COLPITO DAL COVID-19, APPELLO DONAZIONE PLASMA

Appello donazione plasma. Grave giovane dell’ST colpito dal Covid-19.

Sta girando sui social l’appello riguardo la donazione di plasma per un ragazzo di 44 anni positivo al Coronavirus.

Si tratta di Maurizio Giustolisi, impiegato dell’ST, colpito dal Covid-19 in maniera grave.

Ecco l’appello di Angelo Mazzeo, Ugl Metalmeccanici Catania:

«Un nostro collega, che per il sottoscritto è un fraterno amico, Maurizio Giustolisi, purtroppo da circa 10 giorni combatte duramente contro il Covid-19 e si trova da qualche giorno in terapia intensiva. Purtroppo, dopo i primi segnali positivi, non sta rispondendo più alle normali terapie previste dal protocollo. Da qui è nata l’esigenza di poter avviare le cure attraverso la somministrazione del plasma iperimmune.

Lui è un atleta, quindi un soggetto senza patologie e concretamente forte. Ma sfortunatamente nonostante questo, non sta riuscendo a superare questo virus terribile che è il Covid-19.

L’appello nel donare è rivolto a tutti coloro i quali hanno già avuto il Covid-19. Il gruppo sanguigno di Maurizio è il “B negativo”. Si trova ricoverato presso l’Ospedale Garibaldi (vecchio). Quindi basterà recarsi presso il centro trasfusionale dello stesso nosocomio e donare per permettere a Maurizio di uscire da questo incubo.

La donazione di plasma dei guariti dal Covid-19 può essere una cura per i malati. In tale plasma è presente un elevato livello di anticorpi specifici utili a neutralizzare il virus e a ridurre la carica virale attraverso l’immunizzazione passiva e gli anticorpi sono presenti nel sangue di soggetti che hanno contratto il Covid-19 in forma grave e sono guariti oppure che hanno manifestato la malattia con sintomi lievi o anche in modo asintomatico. L’utilizzo precoce del plasma iperimmune ha già dimostrato di avere un ruolo importante, migliorando la sopravvivenza e la durata della degenza dei pazienti affetti da Covid-19.

Appello donazione plasma. Per vostra informazione, possono donare il plasma iperimmune:

– soggetti sintomatici con tampone positivo che siano stati in isolamento per 10 giorni di cui almeno 3 senza sintomi con successivo tampone negativo.

– soggetti asintomatici con test sierologico positivo IgG e successivo tampone negativo.

Confido molto nel vostro aiuto e nelle vostre potenzialità. Non lasciamo da solo Maurizio in questa battaglia, ma affrontiamola insieme, perché noi tutti uniti, congiunta alla forza di Maurizio, possiamo farcela».