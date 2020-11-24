95047

GRAVE GIOVANE DELL'ST COLPITO DAL COVID-19, APPELLO DONAZIONE PLASMA

Appello donazione plasma. Grave giovane dell’ST colpito dal Covid-19.Sta girando sui social l’appello riguardo la donazione di plasma per un ragazzo di 44 anni positivo al Coronavirus.Si tratta di Mau...

24 novembre 2020
GRAVE GIOVANE DELL’ST COLPITO DAL COVID-19, APPELLO DONAZIONE PLASMA -
Appello donazione plasma. Grave giovane dell’ST colpito dal Covid-19.

Sta girando sui social l’appello riguardo la donazione di plasma per un ragazzo di 44 anni positivo al Coronavirus.

Si tratta di Maurizio Giustolisi, impiegato dell’ST, colpito dal Covid-19 in maniera grave.

Ecco l’appello di Angelo Mazzeo, Ugl Metalmeccanici Catania:

«Un nostro collega, che per il sottoscritto è un fraterno amico, Maurizio Giustolisi, purtroppo da circa 10 giorni combatte duramente contro il Covid-19 e si trova da qualche giorno in terapia intensiva. Purtroppo, dopo i primi segnali positivi, non sta rispondendo più alle normali terapie previste dal protocollo. Da qui è nata l’esigenza di poter avviare le cure attraverso la somministrazione del plasma iperimmune.

Lui è un atleta, quindi un soggetto senza patologie e concretamente forte. Ma sfortunatamente nonostante questo, non sta riuscendo a superare questo virus terribile che è il Covid-19.

L’appello nel donare è rivolto a tutti coloro i quali hanno già avuto il Covid-19. Il gruppo sanguigno di Maurizio è il “B negativo”. Si trova ricoverato presso l’Ospedale Garibaldi (vecchio). Quindi basterà recarsi presso il centro trasfusionale dello stesso nosocomio e donare per permettere a Maurizio di uscire da questo incubo.

La donazione di plasma dei guariti dal Covid-19 può essere una cura per i malati. In tale plasma è presente un elevato livello di anticorpi specifici utili a neutralizzare il virus e a ridurre la carica virale attraverso l’immunizzazione passiva e gli anticorpi sono presenti nel sangue di soggetti che hanno contratto il Covid-19 in forma grave e sono guariti oppure che hanno manifestato la malattia con sintomi lievi o anche in modo asintomatico. L’utilizzo precoce del plasma iperimmune ha già dimostrato di avere un ruolo importante, migliorando la sopravvivenza e la durata della degenza dei pazienti affetti da Covid-19.

Appello donazione plasma. Per vostra informazione, possono donare il plasma iperimmune:
– soggetti sintomatici con tampone positivo che siano stati in isolamento per 10 giorni di cui almeno 3 senza sintomi con successivo tampone negativo.

– soggetti asintomatici con test sierologico positivo IgG e successivo tampone negativo.

Confido molto nel vostro aiuto e nelle vostre potenzialità. Non lasciamo da solo Maurizio in questa battaglia, ma affrontiamola insieme, perché noi tutti uniti, congiunta alla forza di Maurizio, possiamo farcela».

