GRAVE INCIDENTE A BELPASSO: FRONTALE TRA AUTO E FURGONE, COINVOLTA UN’ALTRA VETTURA, FERITA UNA DONNA
Belpasso, 30 novembre 2024 – Un grave incidente si è verificato questa mattina, intorno alle ore 08:20, lungo la Strada Provinciale 56ii, l'arteria che collega Paternò a Belpasso, nei pressi dell’ingr...
Belpasso, 30 novembre 2024 – Un grave incidente si è verificato questa mattina, intorno alle ore 08:20, lungo la Strada Provinciale 56ii, l'arteria che collega Paternò a Belpasso, nei pressi dell’ingresso di quest’ultima.
Per cause ancora in fase di accertamento, un violento scontro frontale ha coinvolto un furgone e una Lancia Y.
Nella collisione è rimasta coinvolta anche una seconda auto, una Fiat Bravo che ha subito danni considerevoli.
Sul posto sono intervenute prontamente due ambulanze per prestare soccorso alle persone coinvolte.
Si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, chiamati a estrarre una donna rimasta incastrata all’interno del proprio veicolo e a mettere in sicurezza i mezzi incidentati.
Dopo essere stata stabilizzata sul posto dai sanitari, la donna è stata trasportata d’urgenza in ospedale per ulteriori accertamenti.
Le sue condizioni sono serie, ma al momento non si hanno ulteriori informazioni sul suo stato di salute.
La Polizia Municipale è intervenuta per effettuare i rilievi di legge e ricostruire la dinamica dell’incidente.
La strada è temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli.
Le autorità raccomandano agli automobilisti di evitare la zona e di utilizzare percorsi alternativi fino al ripristino della normale viabilità.