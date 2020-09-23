95047

GRAVE INCIDENTE A BELPASSO , SCONTRO AUTO MOTO

23 settembre 2020 08:52
+++FLASH

Ennesimo incidente nel nostro comprensorio,  il sinistro si è verificato questa mattina  sulla SP3iii in territorio di Belpasso, nei pressi dell'azienda Dais.

Notizie ancora  frammentarie si tratta di uno scontro che ha coinvolto, un auto una lancia Ypsilon ed una moto.

Violento è stato l’impatto, ad avere la peggio il centauro, un uomo che è stato  immediatamente soccorso è stato  trasportato in condizioni serie all'ospedale per le cure del caso.

Sulla dinamica dell'incidente indagano gli agenti della polizia municipale  intervenuti per eseguire i rilievi di legge.

La strada al momento è bloccata nel tratto interessato dal sinistro.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

