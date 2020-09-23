GRAVE INCIDENTE A BELPASSO , SCONTRO AUTO MOTO

+++FLASHEnnesimo incidente nel nostro comprensorio, il sinistro si è verificato questa mattina sulla SP3iii in territorio di Belpasso, nei pressi dell'azienda Dais.Notizie ancora frammentarie si tr...

Ennesimo incidente nel nostro comprensorio, il sinistro si è verificato questa mattina sulla SP3iii in territorio di Belpasso, nei pressi dell'azienda Dais.

Notizie ancora frammentarie si tratta di uno scontro che ha coinvolto, un auto una lancia Ypsilon ed una moto.

Violento è stato l’impatto, ad avere la peggio il centauro, un uomo che è stato immediatamente soccorso è stato trasportato in condizioni serie all'ospedale per le cure del caso.

Sulla dinamica dell'incidente indagano gli agenti della polizia municipale intervenuti per eseguire i rilievi di legge.

La strada al momento è bloccata nel tratto interessato dal sinistro.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO