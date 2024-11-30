GRAVE INCIDENTE A BELPASSO: SCONTRO FRONTALE TRA FURGONE E LANCIA Y, FERITA DONNA

Questa mattina, intorno alle 8:20, un grave incidente stradale si è verificato sulla Strada Provinciale 56ii, importante arteria di collegamento tra Paternò e Belpasso. Il sinistro, avvenuto nei press...

Questa mattina, intorno alle 8:20, un grave incidente stradale si è verificato sulla Strada Provinciale 56ii, importante arteria di collegamento tra Paternò e Belpasso. Il sinistro, avvenuto nei pressi dell’ingresso di Belpasso, ha provocato paura e disagi tra gli automobilisti che transitavano nella zona.

Secondo le prime ricostruzioni, il furgone coinvolto ha urtato una Fiat Bravo prima di finire contro una Lancia Y in uno scontro frontale particolarmente violento.

La conducente della Lancia Y ha riportato le conseguenze più gravi, rimanendo intrappolata all’interno del veicolo gravemente danneggiato.

Due ambulanze sono intervenute tempestivamente per prestare assistenza alle persone coinvolte. La donna alla guida della Lancia Y è stata estratta dal mezzo dai vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, che hanno operato con grande precisione per liberarla in sicurezza.

Dopo essere stata stabilizzata sul posto dal personale sanitario, è stata trasportata d’urgenza in ospedale.

Le sue condizioni sono state definite serie, e sono in corso ulteriori accertamenti per valutare l’entità delle ferite riportate.

Gli agenti della Polizia Municipale hanno effettuato i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Nel frattempo, la Strada Provinciale 56ii è stata chiusa temporaneamente al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli coinvolti.