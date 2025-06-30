GRAVE INCIDENTE A BELPASSO: SCONTRO TRA AUTO E MOTO, 62ENNE TRASPORTATO IN ELISOCCORSO A CATANIA

Belpasso (CT) – Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17:15, lungo via Papa Giovanni Paolo II, la circonvallazione di Belpasso.Secondo una prima ricostru...

Belpasso (CT) – Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17:15, lungo via Papa Giovanni Paolo II, la circonvallazione di Belpasso.

Secondo una prima ricostruzione, una Moto Guzzi 750 e una Lancia Musa, entrambe procedenti nella stessa direzione di marcia, sono entrate in collisione per cause ancora in fase di accertamento.

A riportare le conseguenze più gravi è stato il motociclista, un uomo di 62 anni residente a Nicolosi, che ha perso il controllo della moto finendo rovinosamente sull’asfalto.

Le sue condizioni sono apparse da subito critiche. Sul posto sono giunti tempestivamente i soccorsi, con due ambulanze e successivamente l’elisoccorso decollato dall’ospedale Cannizzaro di Catania.

Dopo le prime cure prestate sul luogo dell’incidente, l’uomo è stato trasferito in ambulanza per alcune centinaia di metri fino al punto in cui era atterrato l’elicottero, che lo ha poi trasportato al nosocomio catanese per ulteriori accertamenti e le cure necessarie.

I veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro da parte delle forze dell’ordine, giunte sul posto per effettuare i rilievi e ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.

In un primo momento, la strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia per consentire le operazioni di soccorso. Successivamente è stata riaperta al traffico con transito a senso alternato.

La notizia è in aggiornamento.