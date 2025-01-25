GRAVE INCIDENTE A BIANCAVILLA: CENTAURO SI SCONTRA CON UN'AUTO E FINISCE CONTRO UN MEZZO IN SOSTA, TRASFERITO IN ELISOCCORSO A CATANIA

Un grave incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio, intorno alle ore 14, in via dei Mandorli a Biancavilla. Protagonista del sinistro è stato un giovane centauro di 19 anni, residente a Bianc...

Un grave incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio, intorno alle ore 14, in via dei Mandorli a Biancavilla. Protagonista del sinistro è stato un giovane centauro di 19 anni, residente a Biancavilla, che per cause ancora in corso di accertamento ha impattato contro un’automobile proveniente dal senso opposto di marcia.

L’urto è stato violento: dopo la collisione con la vettura, il motociclista è finito contro un’auto in sosta e, successivamente, ha impattato sull’asfalto. Nonostante indossasse il casco, il giovane è stato sbalzato per diversi metri, terminando la sua corsa su un’altra auto parcheggiata.

Sul posto sono intervenute tempestivamente due ambulanze. Dopo i primi soccorsi, il 19enne è stato trasferito in codice rosso presso la pista di elisoccorso "Alessandro Trovato" di Adrano, dove un elicottero del 118 era pronto a trasportarlo all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Le condizioni del giovane motociclista sono gravi, ma non sono al momento disponibili ulteriori dettagli sul suo stato di salute.

Le forze dell’ordine stanno eseguendo i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire i soccorsi e le operazioni di messa in sicurezza. I residenti della zona hanno espresso preoccupazione per la pericolosità del tratto stradale e hanno chiesto interventi per migliorare la sicurezza.