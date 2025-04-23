GRAVE INCIDENTE A CATANIA: SCONTRO TRA DUE AUTO, UNA SI RIBALTA. UOMO IN CODICE ROSSO

Catania – Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, mercoledì 23 aprile 2025, lungo viale Kennedy, nei pressi del Lido Venere. Il sinistro ha coinvolto due autovetture: una...

Catania – Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, mercoledì 23 aprile 2025, lungo viale Kennedy, nei pressi del Lido Venere.

Il sinistro ha coinvolto due autovetture: una Peugeot e una Lancia Ypsilon.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio degli enti competenti, le due vetture si sarebbero scontrate violentemente per cause ancora da accertare.A seguito dell’impatto, la Lancia Ypsilon si è ribaltata, terminando la sua corsa contro un palo della luce.

Ad avere la peggio è stato il conducente della Lancia, che è stato prontamente soccorso dal personale sanitario del 118 intervenuto sul posto.Dopo le prime cure, l’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Marco di Catania.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i vigili del fuoco, che hanno provveduto alle operazioni di soccorso e alla messa in sicurezza dell’area.

L’impatto ha causato rallentamenti al traffico lungo il tratto interessato.

Le autorità stanno effettuando gli accertamenti del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.