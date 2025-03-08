GRAVE INCIDENTE A ETNAPOLIS: GIOVANE CADE DAI PARCHEGGI SUPERIORI, FERITO GRAVEMENTE

AGGIORNAMENTOUn tragico aggiornamento giunge sul grave fatto di cronaca avvenuto nella serata del 08 Marzo 2025 presso il centro commerciale Etnapolis di Valcorrente, a Belpasso.Non ce l’ha fatta il...

Un tragico aggiornamento giunge sul grave fatto di cronaca avvenuto nella serata del 08 Marzo 2025 presso il centro commerciale Etnapolis di Valcorrente, a Belpasso.

Non ce l’ha fatta il giovane Simone di 16 anni, originario di Motta Sant’Anastasia, precipitato da un lucernario del parcheggio esterno situato sul tetto del centro commerciale, da un'altezza di circa 15 metri. L’impatto è stato devastante e le sue condizioni sono apparse subito disperate.

Il ragazzo, che si trovava in compagnia di alcuni amici, ha riportato ferite troppo gravi per lasciargli scampo.

All'arrivo dei Vigili del Fuoco, il personale sanitario del Servizio 118 era già sul posto e stava prestando le prime cure al giovane, che è stato poi trasportato d’urgenza all'ospedale San Marco di Catania.

Nonostante i tentativi dei medici, il ragazzo è purtroppo deceduto in serata a causa delle gravi lesioni riportate.

La squadra dei Vigili del Fuoco, insieme al personale della sicurezza interna del centro commerciale, ha provveduto a mettere in sicurezza l'area per evitare ulteriori pericoli.

Nel frattempo, i Carabinieri hanno sequestrato la zona per consentire gli accertamenti dell’Autorità Giudiziaria e avviare le indagini volte a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Saranno ascoltati anche i testimoni presenti al momento della tragedia per comprendere meglio come si siano svolti i fatti.

Un grave incidente è avvenuto questa sera, 8 marzo 2025, presso il centro commerciale Etnapolis, situato nel comune di Belpasso, in provincia di Catania.

Secondo le prime informazioni, un ragazzo di 15 anni sarebbe caduto dai parcheggi superiori, compiendo un volo di circa 12 metri, per cause ancora sconosciute, avrebbe riportato ferite gravi.

Immediatamente sono giunti sul posto i soccorsi, i Vigili del Fuoco per prestare assistenza e mettere in sicurezza l'area ed i Carabinieri della Compagnia di Paternò per le indagini del caso e capire cosa sia realmente accaduto.

La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento e le notizie al momento sono frammentarie.

Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire quanto accaduto.

Non si conoscono ancora dettagli precisi sulle sue condizioni.

La notizia è in aggiornamento e ulteriori dettagli saranno forniti non appena disponibili.