GRAVE INCIDENTE A FIUMEFREDDO SULL'A18, COINVOLTO MEZZO PESANTE , SI TEME UNA VITTIMA

Un gravissimo incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle 6.30 lungo l'autostrada in direzione Messina, nei pressi del chilometro 48, all’altezza di Fiumefreddo.

Le prime informazioni, sebbene ancora frammentarie, riferiscono di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante e un furgone Fiorino. Secondo le testimonianze, il mezzo pesante si sarebbe ribaltato

Il bilancio dell'incidente è ancora in fase di conferma, ma dalle prime notizie sembra esserci una vittima, anche se questo dato non è stato ancora ufficialmente confermato dalle autorità.

Sul luogo dell'incidente sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118 con diverse ambulanze, e vista la gravità dei feriti, è stato necessario far arrivare anche l’elisoccorso da Messina.

Oltre ai soccorritori, sono all'opera anche i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di estrazione dei feriti e nella messa in sicurezza dell'area.

L’incidente sta causando pesanti disagi al traffico: si registrano infatti lunghe code e incolonnamenti lungo la carreggiata in direzione Messina, e si raccomanda agli automobilisti di evitare la zona se possibile.

Le autorità stanno lavorando per chiarire la dinamica dell'incidente e stabilire eventuali responsabilità.

@foto A18 e A20 le Autostrade siciliane della VERGOGNA