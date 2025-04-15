GRAVE INCIDENTE A FLERI: DUE FERITI IN CONDIZIONI SERIE DOPO UNO SCONTRO SEMI FRONTALE

Un grave incidente stradale si è verificato oggi, martedì 15 aprile 2025, intorno alle ore 13:30 a Fleri, frazione del comune di Zafferana Etnea, lungo la Strada Provinciale 8ii-iv, nel tratto che con...

Un grave incidente stradale si è verificato oggi, martedì 15 aprile 2025, intorno alle ore 13:30 a Fleri, frazione del comune di Zafferana Etnea, lungo la Strada Provinciale 8ii-iv, nel tratto che conduce proprio al centro etneo.

Nello scontro sono rimaste coinvolte una Smart e una Toyota Yaris, che si sono urtate in un violentissimo impatto semi frontale. Le cause del sinistro sono attualmente al vaglio delle autorità competenti.

L’urto è stato talmente violento da richiedere l’intervento immediato dei soccorsi: due ambulanze sono arrivate sul posto per prestare le prime cure ai feriti, mentre i Vigili del Fuoco sono intervenuti per le operazioni di assistenza e messa in sicurezza dell’area.

Vista la gravità delle condizioni di una delle persone coinvolte, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso partito dall’ospedale Cannizzaro di Catania. Tuttavia, per motivi al momento non noti, l’elicottero non è atterrato ed è rientrato vuoto alla base.

Secondo le ultime informazioni, due persone sono rimaste ferite in modo serio e al momento non si conosce la loro prognosi. Le loro condizioni destano particolare preoccupazione, e si attende un aggiornamento ufficiale da parte delle autorità sanitarie.

La strada è chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia: i veicoli incidentati occupano l’intera carreggiata e sono in corso i rilievi da parte dei Carabinieri per stabilire con esattezza la dinamica dell’incidente.