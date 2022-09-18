GRAVE INCIDENTE A MISTERBIANCO – AUTO SI RIBALTA IN TANGENZIALE

Grave incidente stradale intorno alle ore 15 di oggi 18 settembre 2022 sulla tangenziale di Catania.Il sinistro che ha coinvolto secondo le prime due informazioni due autovetture si è verificato nei p...

Il sinistro che ha coinvolto secondo le prime due informazioni due autovetture si è verificato nei pressi dello svincolo Misterbianco in direzione Siracusa, nel violento impatto un autovettura si è ribaltata su un lato.

Sul posto si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dei veicoli, e l'intervento di due ambulanze del 118 per prestare le prime cure ai malcapitati.

Al momento non si conoscono la gravità delle ferite riportate.

Per i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica è intervenuta la Polizia Stradale.

Nel tratto interessato dal sinistro si registrano forti rallentamenti

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO