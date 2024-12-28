GRAVE INCIDENTE A PALAZZOLO SCONTRO TRA AUTO E AMBULANZA, SEI FERITI

Belpasso (CT) – Un grave incidente stradale si è verificato poco prima della mezzanotte sulla SP229/i, in contrada Palazzolo, nei pressi dell'ex ristorante "Amico Fritz", nel territorio di Belpasso.Se...

Belpasso (CT) – Un grave incidente stradale si è verificato poco prima della mezzanotte sulla SP229/i, in contrada Palazzolo, nei pressi dell'ex ristorante "Amico Fritz", nel territorio di Belpasso.

Secondo le prime informazioni disponibili, per cause ancora in fase di accertamento, un violento scontro ha coinvolto un'ambulanza e una Fiat 500X.

L'impatto è stato così violento che l'ambulanza ha terminato la sua corsa contro il muretto che delimita la carreggiata, abbattendo anche uno specchio parabolico per la sicurezza stradale.

Nell'auto, invece, si sono attivati gli airbag a causa della forza dell'urto.

Il bilancio dell'incidente è grave: sei persone sono rimaste ferite.

Tra queste, secondo le informazioni in nostro possessso quattro operatori dell’ambulanza e i due occupanti della Fiat 500X.

Tutti i feriti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale, ma al momento non si conoscono le loro prognosi.

Nonostante l’ora tarda e la ridotta circolazione di veicoli, l’incidente ha causato rallentamenti.

Sul posto sono intervenuti i sanitari, insieme alle forze dell’ordine, per ricostruire la dinamica del sinistro.

La strada è rimasta parzialmente bloccata per permettere la rimozione dei mezzi e il ripristino della sicurezza della carreggiata.

Ulteriori aggiornamenti seguiranno nelle prossime ore.