GRAVE INCIDENTE A PATERNÒ: FURGONE RIBALTATO, ELISOCCORSO SUL POSTO E STRADA CHIUSA

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, poco dopo le ore 16, sulla Strada Provinciale 24, nella zona di Ponte Barca. Un furgone adibito al trasporto di lavoratori agricoli è finito...

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, poco dopo le ore 16, sulla Strada Provinciale 24, nella zona di Ponte Barca.

Un furgone adibito al trasporto di lavoratori agricoli è finito contro un muretto per poi ribaltarsi completamente, terminando la sua corsa con le ruote in aria.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi con tre ambulanze e i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e assistenza ai feriti.

Bilancio provvisorio di almeno quattro persone feriti, secondo le prime informazioni altri persone coinvolte nel sinistro sarebbero scappati.

A causa della gravità della situazione, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso, che è atterrato nei pressi del luogo dell'incidente per trasportare uno dei feriti più gravi in una struttura ospedaliera adeguata.

Le autorità stanno lavorando per accertare le cause dell'incidente.

Nel frattempo, la strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia per consentire le operazioni di soccorso in totale sicurezza.

Maggiori dettagli saranno forniti nelle prossime ore