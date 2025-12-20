🔴 AGGIORNAMENTOEmergono ulteriori dettagli sull’incidente avvenuto a Paternò all’incrocio tra via Emanuele Bellia e via Santa Lucia.I feriti sono un ragazzo e una ragazza che viaggiavano a bordo dell...

🔴 AGGIORNAMENTO

Emergono ulteriori dettagli sull’incidente avvenuto a Paternò all’incrocio tra via Emanuele Bellia e via Santa Lucia.

I feriti sono un ragazzo e una ragazza che viaggiavano a bordo della motocicletta. Ad avere la peggio sarebbe stata la giovane, che avrebbe riportato ferite più gravi.

Entrambi sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati in codice giallo al vicino ospedale di Paternò.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. La circolazione ha subito pesanti rallentamenti durante le operazioni di soccorso.

Grave incidente a Paternò: moto contro auto, due feriti 1/4 Successivo »

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di oggi a Paternò, all’incrocio tra via Emanuele Bellia e via Santa Lucia, nei pressi di un supermercato della zona.

Nel violento impatto sono rimasti coinvolti una Mercedes e una moto Suzuki. Secondo le prime informazioni, due persone – un ragazzo e una ragazza – sono rimaste ferite.

A seguito dello scontro, la moto è finita sotto l’auto, come visibile anche dalle immagini scattate sul posto.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta un’ambulanza del 118, che ha prestato le prime cure ai feriti, insieme alla Polizia Municipale, impegnata nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

A causa dell’incidente, il traffico risulta al momento bloccato, con forti rallentamenti e disagi alla circolazione lungo via Emanuele Bellia e nelle strade limitrofe.

Le condizioni dei feriti non sono state rese note. Sono in corso gli accertamenti per stabilire eventuali responsabilità.

Grave incidente a Paternò: moto contro auto, due feriti 1/2 Successivo »

IN AGGIORNAMENTO



SEGNALA UNA NOTIZIA A 95047.IT SU WHATSAPP

