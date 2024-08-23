GRAVE INCIDENTE A PATERNÒ: SCONTRO TRA AUTO E SCOOTER, DUE MINORENNI FERITI

Paternò (23 agosto 2024) - Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi a Paternò, coinvolgendo un'autovettura e uno scooter. Secondo le prime informazioni disponibili, a bordo dello scoo...

Paternò (23 agosto 2024) - Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi a Paternò, coinvolgendo un'autovettura e uno scooter.

Secondo le prime informazioni disponibili, a bordo dello scooter si trovavano due minorenni, che sono rimasti feriti nello scontro.

Le cause dell'incidente sono ancora sotto esame da parte delle autorità, che stanno conducendo i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica dell'accaduto.

Sul luogo dell'incidente sono prontamente intervenute due ambulanze del 118, che dopo le prime cure ai giovani coinvolti sul posto, sono stati trasferiti all'ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

Al momento, la strada è stata temporaneamente bloccata per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza.

La situazione è in costante aggiornamento, in attesa di ulteriori dettagli sullo stato di salute dei feriti e sulle cause che hanno portato al violento impatto.

Illeso ma sotto shock il conducente dell'autovettura.

Seguono aggiornamenti.