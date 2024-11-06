GRAVE INCIDENTE A PEDARA: FIAT PANDA SI SCHIANTA CONTRO UN MURETTO E DANNEGGIA UN PALO

Pedara, 06 novembre 2024 – Nella mattinata di oggi, un grave incidente stradale ha avuto luogo in via delle Ginestre, a Pedara. Per cause ancora in fase di accertamento da parte dei Carabinieri, un ve...

Pedara, 06 novembre 2024 – Nella mattinata di oggi, un grave incidente stradale ha avuto luogo in via delle Ginestre, a Pedara.

Per cause ancora in fase di accertamento da parte dei Carabinieri, un veicolo, una Fiat Panda, è uscito di strada, andando a schiantarsi violentemente contro un muretto di delimitazione di una villetta e causando danni ingenti anche a un palo.

Sul luogo dell'incidente sono immediatamente intervenuti i soccorsi.

Un'ambulanza è giunta per prestare le prime cure alla persona coinvolta, mentre i Vigili del Fuoco sono stati chiamati a intervenire per mettere in sicurezza l’area, considerate le condizioni del veicolo e i danni riportati dalle strutture circostanti.

Al momento non si conoscono ancora le condizioni della persona ferita.

Sono intervenuti anche i tecnici per valutare i danni al palo e garantire la sicurezza dell'area, mentre il traffico lungo via delle Ginestre ha subito rallentamenti significativi a causa delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza.