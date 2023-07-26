GRAVE INCIDENTE A PIANO TAVOLA, INTERVENTO DELL' ELISOCCORSO

Gravissimo incidente stradale nella mattinata di oggi , 26 Luglio 2023 nel nostro comprensorio, nel confine tra i comuni di Belpasso e Camporotondo Etneo.Il sinistro che ha coinvolto, una Fiat Punto...

Gravissimo incidente stradale nella mattinata di oggi , 26 Luglio 2023 nel nostro comprensorio, nel confine tra i comuni di Belpasso e Camporotondo Etneo.

Il sinistro che ha coinvolto, una Fiat Punto ed un scooter si è verificato sulla via Luigi Pirandello nella zona industriale di Camporotondo Etneo.

Per cause al momento non note, si è verificato un violentissimo scontro tra i due mezzi.

L'impatto è stato violentissimo tanto che nell'autovettura si è staccata una ruota ed esplosi gli airbag, mentre il centauro è stato sbalzato sull'asfalto.

Nel sinistro, il centauro , è rimasto ferito in modo grave.

Vista la gravità delle ferite riportate, sul posto è intervenuto l’elisoccorso che è atterrato in un terreno nei pressi del sinistro.

L’uomo dopo aver essere stato stabilizzato da un ambulanza che ha raggiunto il luogo dell’incidente è stato trasferito all’ospedale Cannizzaro di Catania per gli accertamenti e le cure del caso.

Al momento non si conosce la prognosi.

Il traffico ha subito notevoli rallentamenti nel tratto interessato dal sinistro in entrambi del direzioni per consentire le operazioni in sicurezza.

Sul posto i Carabinieri per i dovuti rilievi e stabilire l’esatta dinamica del sinistro