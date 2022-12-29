GRAVE INCIDENTE A PONTE BARCA, INTERVENTO DELL’ELISOCCORSO

Un incidente stradale si è verificato oggi 29 dicembre 2022, intorno alle ore 15.30 sulla SP15 in territorio di Paternò nei pressi di Ponte BarcaAd essere coinvolto un autocarro che per cause ancora i...

Un incidente stradale si è verificato oggi 29 dicembre 2022, intorno alle ore 15.30 sulla SP15 in territorio di Paternò nei pressi di Ponte Barca

Ad essere coinvolto un autocarro che per cause ancora in via di accertamento è andato a finire fuori strada.

Vista la gravità delle ferite riportate da un occupante del mezzo si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso che ha trasportato il malcapitato in ospedale, non note, al momento, la gravità delle ferite riportate.

Non sarebbero coinvolti altri mezzi.

Per tutti i rilievi del sinistro e la gestione del traffico sono presenti le Autorità per tutti gli accertamenti del caso e stabilire l'esatta dinamica.

Il tratto interessato ha subito notevoli rallentamenti alla circolazione stradale

IN AGGIORNAMENTO