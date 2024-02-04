GRAVE INCIDENTE A SANTA MARIA DI LICODIA. SCONTRO TRA UN AUTOVETTURA ED UN CICLISTA. SOCCORSI SUL POSTO
Un grave incidente stradale si è verificato nella giornata di oggi, 04 febbraio 2024 , a Santa Maria di Licodia.
Secondo le prime informazioni disponibili, si è verificata una collisione tra una Citroen C3 e un ciclista lungo la SP4, nelle vicinanze dello svincolo di immissione con la superstrada 284.
Secondo le prime informazioni il ciclista ha riportato gravi ferite nell'incidente.
Un'ambulanza del 118 è giunta immediatamente sul luogo dell'incidente per prestare le prime cure al ferito, garantendo il massimo supporto medico possibile in una situazione così critica.
Le autorità competenti sono intervenute sul posto per eseguire i rilievi e ricostruire la dinamica dell'accaduto.
Attualmente, il traffico nella zona è bloccato per consentire alle autorità di svolgere le operazioni di soccorso e di indagine in totale sicurezza.
GRAZIE PER LE FOTO A GIUSEPPE MUSUMECI