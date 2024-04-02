GRAVE INCIDENTE A TRE FONTANE, SCONTRO TRA DUE MEZZI. FERITO UOMO
Nella giornata di oggi, 02 aprile 2024, si è verificato un altro incidente sulla Strada Provinciale 58, precisamente in contrada Tre Fontane.L'incidente ha coinvolto due veicoli: un furgone e un'auto....
Le cause dell'incidente sono attualmente al vaglio delle autorità competenti.
A seguito dell'incidente, l'auto coinvolta ha terminato la propria corsa ai bordi della carreggiata dopo un violento impatto.
Per la gestione della situazione, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno estratto il conducente dell'auto coinvolta dalle lamiere e messo in sicurezza i mezzi.
Sul luogo dell'incidente è intervenuta anche un'ambulanza del 118 per prestare le prime cure al conducente dell'auto coinvolta, che è stato successivamente trasferito in condizioni serie all'ospedale.
Per gli accertamenti e per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente, sono intervenuti i Carabinieri di Paternò.