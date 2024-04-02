GRAVE INCIDENTE A TRE FONTANE, SCONTRO TRA DUE MEZZI. FERITO UOMO

Nella giornata di oggi, 02 aprile 2024, si è verificato un altro incidente sulla Strada Provinciale 58, precisamente in contrada Tre Fontane.L'incidente ha coinvolto due veicoli: un furgone e un'auto....

A cura di Redazione 02 aprile 2024 08:23

Condividi