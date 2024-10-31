GRAVE INCIDENTE A TRECASTAGNI: SCONTRO TRA SCOOTER E SPAZZATRICE, TRE FERITI

Questa mattina, in Corso Marco Polo a Trecastagni, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto uno scooter e una spazzatrice del servizio di pulizia locale.La dinamica dell’accaduto è ancora a...

A cura di Redazione 31 ottobre 2024 12:16

Condividi