GRAVE INCIDENTE AD ACICATENA: AUTO SI SCHIANTA CONTRO UN'ABITAZIONE E ABBATTE UN MURO

Nel pomeriggio di ieri, 24 agosto, si è verificato un grave incidente ad Acicatena, precisamente in Via Madonna del Sangue.

Un uomo alla guida di una Volkswagen Tiguan ha perso il controllo del veicolo, finendo violentemente contro un’abitazione e abbattendo un muro.

Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio delle autorità competenti, che stanno cercando di stabilire con esattezza la dinamica dei fatti. Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorritori, che hanno prestato le prime cure al conducente.

Successivamente, l’uomo è stato trasferito all’ospedale Cannizzaro di Catania per gli accertamenti e le cure necessarie.

I Carabinieri sono intervenuti per effettuare i rilievi del caso, indispensabili per chiarire le circostanze dell’incidente. Presenti anche i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo e la zona circostante, compromessa dall’impatto.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici, la strada è rimasta chiusa al traffico in entrambe le direzioni per un paio di ore, causando disagi alla circolazione nella zona.