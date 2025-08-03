GRAVE INCIDENTE SUI TORNANTI DELL’ETNA: MOTOCICLISTA SI SCHIANTA CONTRO MURO, TRASPORTATO D’URGENZA IN ELISOCCORSO

Belpasso (CT), 3 agosto 2025 – Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi lungo la SP92, la strada che collega Nicolosi all’Etna, nel territorio comunale di Belpasso. Intorno alle ore 18:00...

Belpasso (CT), 3 agosto 2025 – Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi lungo la SP92, la strada che collega Nicolosi all’Etna, nel territorio comunale di Belpasso. Intorno alle ore 18:00, nei pressi di uno dei tornanti che conducono al vulcano, un motociclista ha perso il controllo del mezzo ed è andato a schiantarsi violentemente contro il muro che delimita la carreggiata.

Secondo le informazioni in nostro possesso, si tratterebbe di un incidente autonomo: non risulterebbero coinvolti altri veicoli.

Le cause dell'accaduto sono ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, intervenuti sul posto per effettuare i rilievi e gestire la viabilità.

Le condizioni del centauro sono apparse subito gravi. Sul luogo del sinistro è giunta un’ambulanza del 118 per prestare le prime cure, ma vista la gravità delle ferite riportate, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che è atterrato nei pressi dell’incidente.

Dopo le prime manovre di stabilizzazione, il ferito è stato elitrasportato d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania. Le sue condizioni sarebbero gravi.

La circolazione lungo la SP92 ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.

La notizia è in aggiornamento.