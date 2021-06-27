GRAVE INCIDENTE IERI A PALAGONIA, AUTO SI SCHIANTA CONTRO UN CANCELLO

La squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento dei volontari di Vizzini, è intervenuta ieri pomeriggi per un incidente stradale a Palagonia in via Garibaldi, all'altezza del civico 79.Un'autovettur...

La squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento dei volontari di Vizzini, è intervenuta ieri pomeriggi per un incidente stradale a Palagonia in via Garibaldi, all'altezza del civico 79.

Un'autovettura Ford con a bordo 3 persone, ha urtato violentemente contro un pilastro e nell'impatto ha divelto il cancello d'ingresso in ferro di un'abitazione.

I Vigili del Fuoco hanno estratto dall'abitacolo del veicolo uno degli occupanti, mentre gli altri due erano già usciti fuori dall'autovettura.

E' intervento anche personale sanitario del Servizio 118 con l'eliambulanza che ha così potuto trasportare l'uomo all'ospedale Cannizzaro di Catania.

I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza la vettura ed il luogo dell'incidente.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli accertamenti di competenza.