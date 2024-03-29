GRAVE INCIDENTE IERI IN GALLERIA A CATANIA: SCONTRO TRA TRE AUTO, 7 FERITI INCLUSI BAMBINI E UNA DONNA INCINTA SALVATA DALLE LAMIERE
Grave incidente nel pomeriggio di ieri, poco dopo le 14,50 i Vigili del Fuoco della Sede Centrale di Catania sono intervenuti per un incidente stradale sulla tangenziale di Catania, in direzione Siracusa, tra lo svincolo di San Gregorio e quello di Gravina di CT all'interno di una galleria.
L’incidente ha coinvolto tre autovetture fra cui una Fiat 500 con all’interno una ragazza di 25 anni incinta ed incastrata che ha rioortato fratture agli altri inferiori.
Nelle altre auto una signora con due bambini e una con altre tre persone a bordo, tra cui una coppia di anziani.
La squadra dei Vigili del Fuoco intervenuti hanno operato insieme ai sanitari del Servizio 118 per estrarre la ragazza dalle lamiere.
Sul posto sono intervenute tre ambulanze che hanno portato tutti i coinvolti in ospedale.
Presente personale della Polizia Stradale e dell’Anas.
Il traffico ha subito notevoli rallentamenti