La notte scorsa, intorno alle 23:30, lungo il Corso Italia a Paternò, si è verificato un terribile incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi per gli occupanti dell'autovettura coinv...

La notte scorsa, intorno alle 23:30, lungo il Corso Italia a Paternò, si è verificato un terribile incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi per gli occupanti dell'autovettura coinvolta.

Una Seat Ibiza ha improvvisamente perso il controllo, schiantandosi violentemente contro il muro che delimita la carreggiata, con il motore e una ruota che sono stati sbalzati in mezzo alla strada.

Fortunatamente, nessun altro veicolo è stato coinvolto, ma il bilancio dell'incidente ha visto tre ragazze miracolosamente ferite in modo lieve, trasportate d'urgenza in ospedale dalle ambulanze del 118. Le ragazze hanno riportato piccole ferite, ma soprattutto hanno vissuto un momento di grande spavento.

Le forze dell'ordine sono intervenute per i rilievi e per gestire il traffico, che ha subito considerevoli rallentamenti per garantire la sicurezza nel tratto stradale interessato.

GRAVE INCIDENTE IERI SERA A PATERNÒ: TRE FERITI, AUTO DISTRUTTA

GRAVE INCIDENTE IERI SERA A PATERNÒ: TRE FERITI, AUTO DISTRUTTA

GRAVE INCIDENTE IERI SERA A PATERNÒ: TRE FERITI, AUTO DISTRUTTA

GRAVE INCIDENTE IERI SERA A PATERNÒ: TRE FERITI, AUTO DISTRUTTA

GRAVE INCIDENTE IERI SERA A PATERNÒ: TRE FERITI, AUTO DISTRUTTA