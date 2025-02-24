GRAVE INCIDENTE IERI SERA A RAMACCA SULLA SS 288: AUTO CONTRO IL GUARD RAIL, FERITI MADRE E FIGLIO

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, 23 febbraio 2025, sulla strada statale 288, nel territorio di Ramacca.Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente di una F...

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, 23 febbraio 2025, sulla strada statale 288, nel territorio di Ramacca.

Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente di una Ford Kuga ha perso il controllo del veicolo, andando a sbattere violentemente contro il guard rail. Fortunatamente, non sono stati coinvolti altri mezzi.

A bordo dell'auto viaggiava una famiglia, tra cui due minori. Nell'incidente sono rimasti feriti la donna e un bambino, che sono stati soccorsi immediatamente dal personale sanitario giunto sul luogo del sinistro.

Dopo le prime cure sul posto, entrambi i feriti sono stati trasferiti d'urgenza all'ospedale San Marco di Catania per gli accertamenti e le cure del caso.

A causa dell'incidente, il traffico nel tratto interessato ha subito rallentamenti, causando disagi alla circolazione. Le autorità sono intervenute per gestire la situazione e compiere gli accertamenti necessari.

Le indagini per chiarire le cause del sinistro sono ancora in corso.