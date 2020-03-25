GRAVE INCIDENTE IERI SERA AD ADRANO, 21 ENNE IN RIANIMAZIONE

Grave incidente si è verificato ieri sera ad Adrano, in via della Regione.Per cause ancora non note, una Smart condotta da un 21enne, probabilmente per il terreno reso viscida dalla pioggia, ha perso...

Grave incidente si è verificato ieri sera ad Adrano, in via della Regione.

Per cause ancora non note, una Smart condotta da un 21enne, probabilmente per il terreno reso viscida dalla pioggia, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un autovettura posteggiata per poi ribaltarsi ed essere sbalzato fuori dal veicolo

Immediatamente soccorso da un ambulanza del 118 è stato trasferito all'ospedale Cannizzaro di Catania in codice rosso.

Il ragazzo è stato operato nella notte e ricoverato in Rianimazione, per lui Trauma cranico, frattura femore e contusioni polmonari.