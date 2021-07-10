95047

GRAVE INCIDENTE IERI SERA SULLA SS121 , AUTO FUORI STRADA FINISCE CONTRO UN ALBERO

Grave incidente ieri sera, 09 Luglio 2021 intorno alle ore 23.30 sulla superstrada SS121.

10 luglio 2021 18:09
Grave incidente ieri sera, 09 Luglio 2021 intorno alle ore 23.30 sulla superstrada SS121.

Per cause al momento non note, un autovettura con a bordo una persona, pochi metri dopo lo svincolo Palazzolo in direzione Paternò ha perso il controllo del mezzo uscendo fuori strada, andando a sbattere sul muretto che delimita la carreggiata  prima di terminare la propria corsa contro un albero.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto la persona rimasta incastrata all’interno dall'abitacolo dell'autovettura incidentata e l’hanno affidata al personale del 118 intervenuti  sul posto con due  ambulanze, per i primi controlli , successivamente è stato trasferito in ospedale per la gravità delle ferire riportate.

Sul posto anche i Carabinieri di Paternò per la gestione del traffico e per i rilievi del caso per stabilre l'esatta dinamica

La vegetazione ha con tutta probabilità attutito il colpo, evitandole conseguenze decisamente peggiori., non sarebbero coinvolti alti mezzi .

Il traffico è rimasto bloccato per circa un ora per consentire le operazioni di soccorso.

 

 

 

 

