GRAVE INCIDENTE IERI SULLA A18, FERITI DUE PATERNESI

Grave incidente ieri sera intorno alle ore 20.30 sull'autostrada A18 nel tratto tra Acireale e Giarre in direzione Messina.

Una Fiat Punto, con a bordo due Paternesi ventenni, per cause in via d'accertamento, ha perso il controllo del mezzo impattando con alcuni alberi e si sarebbere ribaltata, non sarebbero coinvolti altri mezzi.

Sul posto due ambulanze del 118 che hanno immediatamente soccorso i feriti, una ragazza e un ragazzo, che hanno prestato le prime cure del caso, trasferendo il ragazzo al Garibaldi centro di Catania e la ragazza al Policlinico

sempre di Catania.

Intervenuti pure i Vigili del Fuoco per le operazioni di soccorso e mettere in sicurezza il mezzo

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO