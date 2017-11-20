GRAVE INCIDENTE IN A18: AUTOCARRO SI RIBALTA
Grave incidente stradale sull'autostrada A18, verso le ore 12 tra lo svincolo Fiumefreddo di Sicilia e lo svincolo di Giarre in direzione Catania.
Ancora non si conosce la dinamica del sinistro, ma sembra che il conducente abbia perso il controllo del mezzo finendo sul guard rail.
Tempestivo l’intervento dei sanitari del 118 che, avendo compreso la gravità delle ferite, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso.
In questo momento autostrada bloccata, con lunghissime code.
La polstrada consiglia uscita Fiumedreddo
FOTO - PAGINA FACEBOOK RALLENTAMENTI CATANIA
IN AGGIORNAMENTO