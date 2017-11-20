GRAVE INCIDENTE IN A18: AUTOCARRO SI RIBALTA - AGGIORNAMENTO FOTO

L'autista di un furgone Daily finito in bilico con il suo mezzo pesante, dopo averne perso il controllo, sull'orlo di un cavalcavia dell'autostrada Messina - Catania è stato salvato dai Vigili del Fuo...

L'autista di un furgone Daily finito in bilico con il suo mezzo pesante, dopo averne perso il controllo, sull'orlo di un cavalcavia dell'autostrada Messina - Catania è stato salvato dai Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catania.

L'incidente è avvenuto intorno alle 11.30 sul cavalcavia Tagliaborse 2, nel tratto tra Fiumefreddo di Sicilia e Riposto dell'A18.

I pompieri hanno dapprima messo in sicurezza in mezzo e poi recuperato l'uomo, che ha riportato ferite e contusioni varie.

Il ferito è stato trasportato in ospedale con un elicottero del 118. Alle operazioni di soccorso hanno preso parte la squadra dei vigili del fuoco di Riposto, il personale volontario dei vigili del fuoco di Linguaglossa, un elicottero ed il personale del Nucleo Saf dei Vigili del Fuoco, oltre a un'autogru ed un'autoscala della Sede Centrale.

I vigili del fuoco è al lavoro per recuperare il mezzo pesante e ripristinare la viabilità lungo la carreggiata.