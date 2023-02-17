95047

GRAVE INCIDENTE IN TANGENZIALE DI CATANIA, FERITI E TRAFFICO IN TILT

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, 17 Febbraio 2023 sulla tangenziale di Catania.Nel sinistro sono stati coinvolti tre mezzi: una Fiat Panda e due mezzi pesanti, che...

A cura di Redazione Redazione
17 febbraio 2023 13:40
GRAVE INCIDENTE IN TANGENZIALE DI CATANIA, FERITI E TRAFFICO IN TILT -
News
Condividi

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, 17 Febbraio 2023 sulla tangenziale di Catania.

Nel sinistro sono stati coinvolti tre mezzi: una Fiat Panda e due mezzi pesanti, che avrebbero impattato tra loro.

Il sinistro si è verificato tra lo svincolo di Misterbianco e San Giovanni Galermo.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale per poter accertare le dinamiche dell’incidente.

Al momento non si hanno informazioni sulla gravita delle ferite riportate.

Il traffico sta subendo notevoli disagi con traffico congestionato nel tratto interessato dal sinistro.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047