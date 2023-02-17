GRAVE INCIDENTE IN TANGENZIALE DI CATANIA, FERITI E TRAFFICO IN TILT
Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, 17 Febbraio 2023 sulla tangenziale di Catania.Nel sinistro sono stati coinvolti tre mezzi: una Fiat Panda e due mezzi pesanti, che...
Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, 17 Febbraio 2023 sulla tangenziale di Catania.
Nel sinistro sono stati coinvolti tre mezzi: una Fiat Panda e due mezzi pesanti, che avrebbero impattato tra loro.
Il sinistro si è verificato tra lo svincolo di Misterbianco e San Giovanni Galermo.
Sul posto sono intervenuti i soccorsi, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale per poter accertare le dinamiche dell’incidente.
Al momento non si hanno informazioni sulla gravita delle ferite riportate.
Il traffico sta subendo notevoli disagi con traffico congestionato nel tratto interessato dal sinistro.