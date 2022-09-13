GRAVE INCIDENTE IN UN'AZIENDA DI BELPASSO. ELISOCCORSO SUL POSTO
AGGIORNAMENTO
Purtroppo non c'è stato nulla da fare per il 62enne Antonino Vaccalluzzo, uno dei titolari della storica azienda siciliana che questa mattina è rimasto coinvolto nell'esplosione all'interno della propria azienda in contrada Edere tra Belpasso e Ragalna
Invano l'intervento dell eliambulanza che ha fatto rientro in ospedale vuoto.
Per il 62enne non c’è stato nulla da fare, purtroppo.
Un grave incidente si sarebbe verificato questa mattina 13 settembre 2022 all’interno di un capannone di un'azienda di fuochi pirotecnici in contrada Edere tra Ragalna e Belpasso.
Al momento pochi dettagli emergono, ad intervenire, due ambulanze del 118 per dare le prime cure al malcapitato vista la gravita delle ferite riportate è stato fatta richiesta anche dell’elisoccorso proveniente da Catania.
L’eliambulanza è atterrata non distante dal luogo dell’incidente per caricare a bordo il malcapitato e trasportarlo in ospedale.
Avrebbe riporato gravissime ferite.
Sul posto I Vigili del fuoco per le operazioni di soccorso e sicurezza dell'area ed i carabinieri per le indagini del caso.
In aggiornamento