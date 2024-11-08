GRAVE INCIDENTE IN VIA MONGIBELLO, SOCCORSI SUL POSTO
Paternò, 8 novembre 2024 – Un grave incidente stradale si è verificato questa sera in via Mongibello, la strada che collega Paternò a Ragalna.
Secondo le prime informazioni, ancora frammentarie, l’incidente ha coinvolto due mezzi, anche se al momento non si conosce il numero esatto dei veicoli né le dinamiche dell’impatto.
Sul posto sono intervenute due ambulanze, prontamente allertate per fornire assistenza alle persone coinvolte.
Non sono ancora disponibili dettagli sul numero o sulle condizioni delle persone ferite, ma la presenza delle ambulanze indica la probabile gravità della situazione.
A causa dell’incidente, il traffico risulta attualmente bloccato in entrambe le direzioni di marcia, causando notevoli disagi per gli automobilisti in transito sulla via Mongibello.