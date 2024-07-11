GRAVE INCIDENTE IN VIA MONGIBELLO, SOCCORSI SUL POSTO È STRADA BLOCCATA

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di oggi, 11 luglio 2024, a Paternò.Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 22:30 in via Mongibello, la strada che collega Paternò a Ragalna, ne...

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di oggi, 11 luglio 2024, a Paternò.

Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 22:30 in via Mongibello, la strada che collega Paternò a Ragalna, nei pressi del ponte di "Currone".

Secondo le prime informazioni, ancora frammentarie, l'incidente ha coinvolto un mezzo a due ruote. La dinamica esatta dell'incidente è ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, con diverse ambulanze impegnate a prestare assistenza ai feriti. Presenti anche i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza, e le autorità che stanno gestendo il traffico ed effettuando i rilievi del caso.

Secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe che il veicolo a due ruote sia stato tamponato da un’automobile, che poi ha fatto perdere le proprie tracce. I due ragazzi a bordo di uno scooter 50 sono caduti rovinosamente a terra. Dopo le prime cure sul posto, sono stati trasferiti all'ospedale per ulteriori accertamenti e cure.

Il traffico nella zona è attualmente bloccato in entrambi i sensi di marcia, causando notevoli disagi alla circolazione.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO.