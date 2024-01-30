GRAVE INCIDENTE IN VIA ROMA A BATTIATI: PIAGGIO BEVERLY SI SCHIANTA CONTRO UNO SPECCHIO PARABOLICO

Oggi, 30 gennaio 2024, un grave incidente si è verificato in Via Roma a Battiati. Un Piaggio Beverly, guidato da un uomo, ha improvvisamente perso il controllo, finendo per schiantarsi contro uno spe...

Oggi, 30 gennaio 2024, un grave incidente si è verificato in Via Roma a Battiati.

Un Piaggio Beverly, guidato da un uomo, ha improvvisamente perso il controllo, finendo per schiantarsi contro uno specchio parabolico lungo la strada.

L'impatto è stato violento, con conseguenze gravi per il conducente dello scooter. Fortunatamente, il giovane è stato prontamente soccorso e trasportato d'urgenza al policlinico di Catania, dove è stato sottoposto ad accertamenti e cure.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Vigili Urbani per condurre gli opportuni accertamenti al fine di comprendere l'esatta dinamica dello sinistro. Al momento sembra che non siano stati coinvolti altri mezzi, ma le indagini sono ancora in corso per confermare questo punto.

A causa dell'incidente, il traffico nella zona ha subito rallentamenti significativi, necessari per consentire le operazioni di soccorso e l'indagine delle autorità competenti.