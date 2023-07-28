95047

GRAVE INCIDENTE NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PALAZZOLO SULLA SS121

28 luglio 2023 21:43
News
FLASH

Un gravissimo incidente stradale si è verificato pochi minuti fa di oggi 28 Luglio 2023 sulla superstrada ss 121.

Il sinistro si è verificato nel tratto tra lo svincolo centro commerciale e lo svincolo Palazzolo in direzione Paternò.

Pochi informazioni al momento, nel sinistro sarebbe coinvolto un mezzo a due ruote.

Sul posto stanno operando i soccorsi, presenti due ambulanze del 118 per dare soccorso e le prime cure ai malcapitati.

Al momento non si conoscono le loro condizioni.

Al momento traffico bloccato per consentire le operazioni di soccorso.

