GRAVE INCIDENTE NEI PRESSI DI VALCORRENTE, COINVOLTE DUE MOTO
Belpasso, 31 agosto 2024 - Un incidente stradale è avvenuto questa sera sulla SP3iii, nei pressi del centro commerciale "Etnapolis", nel territorio di Belpasso.
Secondo le prime informazioni, il sinistro ha coinvolto due moto che sono riverse al centro della carreggiata.
Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi per prestare le prime cure alle persone coinvolte nel sinistro.
Bilancio di almeno una persona rimasta ferita nello scontro che dopo le prime cure del caso sul posto è stato trasferito al Policlinico di Catania per ulteriori accertamenti e le cure del caso.
Al momento, non si conosce la prognosi.
Le informazioni relative alla dinamica dell'incidente rimangono frammentarie.
Le forze dell'ordine hanno provveduto a chiudere la strada al traffico in entrambi i sensi di marcia, per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi necessari.
Aggiornamenti sulla situazione e sullo stato di salute del motociclista saranno forniti non appena disponibili.
GRAZIE A GIUSEPPE PER LA SEGNALAZIONE