GRAVE INCIDENTE NEL RAGUSANO. CAMION SBATTE CONTRO UN PONTE

A cura di Redazione Redazione
20 febbraio 2023 14:07
News
Grave incidente questa mattina, 20 Febbraio 2023, stradale lungo la ex strada statale 115, incrocio SP2 in direzione Comiso e Ragusa.

Un camion, che stava trasportando latte, per cause da accertare si è impennato, incastrandosi con un viadotto. I primi a prestare soccorso sono stati i conducenti dei veicoli in transito in quel tratto, premurandosi delle condizioni del conducente.

Ferito il conducente del mezzo. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi.

Foto e video di Franco Assenza

