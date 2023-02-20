Grave incidente questa mattina, 20 Febbraio 2023, stradale lungo la ex strada statale 115, incrocio SP2 in direzione Comiso e Ragusa.Un camion, che stava trasportando latte, per cause da accertare si...

Grave incidente questa mattina, 20 Febbraio 2023, stradale lungo la ex strada statale 115, incrocio SP2 in direzione Comiso e Ragusa.

Un camion, che stava trasportando latte, per cause da accertare si è impennato, incastrandosi con un viadotto. I primi a prestare soccorso sono stati i conducenti dei veicoli in transito in quel tratto, premurandosi delle condizioni del conducente.

Ferito il conducente del mezzo. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi.

GRAVE INCIDENTE NEL RAGUSANO. CAMION SBATTE CONTRO UN PONTE 1/2 Successivo »

Foto e video di Franco Assenza