GRAVE INCIDENTE NELLA NOTTE A RANDAZZO, QUATTRO RAGAZZI FERITI

Incidente autonomo, durante la notte a Randazzo, che ha visto coinvolti 4 ragazzi tutti del luogo. L’incidente si è verificato intorno alle 00,30, nel tratto di strada fuori paese.

Per cause sconosciute la Fiat Punto è andata a sbattere contro un muro che delimita la carreggiata. Uno dei ragazzi, è rimasto incastrato tra le lamiere dell’auto, e per liberarlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Randazzo.

Sul posto anche le ambulanze del 118 di Randazzo, Maletto, Bronte e Maniace.

I 4 ragazzi sono stati portati in diversi ospedali, una ragazza al Cannizzaro, due ragazzi al Garibaldi e l’ultimo, il meno grave, all’ospedale di Bronte.

Da quanto appreso sembra che nessuno dei quattro sia in pericolo di vita, anche se qualcuno ha riportato seri traumi. Sul posto anche i carabinieri di Randazzo e una pattuglia della Polizia.