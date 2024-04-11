GRAVE INCIDENTE NELLA TANGENZIALE DI CATANIA NEI PRESSI ASSE DEI SERVIZI

Intorno alle ore 9:30 di oggi, 11 aprile 2024, si è verificato un grave incidente sulla tangenziale di Catania, nei pressi dello svincolo dell'asse dei servizi in direzione Siracusa. Le informazioni a...

Intorno alle ore 9:30 di oggi, 11 aprile 2024, si è verificato un grave incidente sulla tangenziale di Catania, nei pressi dello svincolo dell'asse dei servizi in direzione Siracusa.

Le informazioni attualmente disponibili sono frammentarie, ma la gravità della situazione ha richiesto un intervento immediato.

Sul luogo dell'incidente, oltre alle ambulanze, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per condurre le operazioni di soccorso e mettere in sicurezza l'area.

La natura esatta dell'incidente e il numero di persone coinvolte non sono ancora stati confermati, ma l'emergenza ha generato forti disagi per chi sta percorrendo la tangenziale.

Le lunghe code si estendono fin dai pressi dello svincolo di Misterbianco, causando ritardi significativi nel traffico locale.

Al momento, si raccomanda ai conducenti di pianificare percorsi alternativi o di adottare misure di cautela nel caso decidano di continuare il viaggio lungo la tangenziale.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO