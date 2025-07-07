GRAVE INCIDENTE NELL’AGRIGENTINO: UNA VITTIMA E CINQUE FERITI IN UNO SCONTRO FRONTALE

È pesantissimo il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto all’alba di oggi alle porte di Naro, lungo la Strada Statale 410 dir. Due auto si sono scontrate violentemente all’altezza di una cur...

È pesantissimo il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto all’alba di oggi alle porte di Naro, lungo la Strada Statale 410 dir. Due auto si sono scontrate violentemente all’altezza di una curva, e uno dei due veicoli si è ribaltato dopo l’impatto.

A perdere la vita è stato un cittadino rumeno residente a Canicattì.

Per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo o poco dopo l’arrivo dei soccorsi.

Cinque le persone rimaste ferite nello scontro, tra cui un giovane per il quale si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso. Il ragazzo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove si trova ricoverato in condizioni gravi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area e liberare i passeggeri incastrati tra le lamiere. Diverse ambulanze del 118 hanno prestato i primi soccorsi ai feriti, mentre i Carabinieri della Stazione di Naro, coadiuvati dai colleghi di Licata, si sono occupati dei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.

La strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore, per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Le forze dell’ordine stanno ora indagando per chiarire le cause dell’incidente.