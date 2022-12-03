GRAVE INCIDENTE NELLO SVINCOLO PATERNÒ DELLA SS121, SOCCORSI SUL POSTO

AGGIORNAMENTO E’ di due persone ferite il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio di oggi , 3 dicembre 2022 intorno alle ore 15.30 sulla nei pressi dello svincolo Paternò.I...

E’ di due persone ferite il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio di oggi , 3 dicembre 2022 intorno alle ore 15.30 sulla nei pressi dello svincolo Paternò.

I due feriti, un uomo ed una donna, sono stati soccorsi e trasportati all'ospedale per gli accertamenti e le cure del caso, non avrebbero riportato gravi ferite.

Sul posto si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre gli occupati del mezzo e mettere in sicurezza le vettura, due ambulanze per prestare soccorso alle persone coinvolte nel sinistro ed i Carabinieri, per tutti i rilievi del sinistro a la gestione del traffico che ha subito rallentamenti in entrambe le direzioni.

