GRAVE INCIDENTE NOTTURNO SULLA SS 121: DUE FERITI, TRAFFICO IN TILT
Un grave incidente stradale si è verificato nella notte tra giovedì e venerdì, intorno all’una, lungo la Strada Statale 121, nel tratto compreso tra lo svincolo del centro commerciale e quello di Pala...
Un grave incidente stradale si è verificato nella notte tra giovedì e venerdì, intorno all’una, lungo la Strada Statale 121, nel tratto compreso tra lo svincolo del centro commerciale e quello di Palazzolo, in direzione Paternò.
Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, due mezzi – una Volkswagen Golf e un autocarro – sono rimasti coinvolti in un violento sinistro. Nello sconto l'auto ha terminato la sua corsa contro il guardrail.
A riportare le conseguenze peggiori sono stati i due occupanti dell’auto, rimasti feriti.
Sono stati soccorsi da due ambulanze del 118, prontamente giunte sul posto, e trasportati in ospedale.
Al momento non si conoscono le loro condizioni né le prognosi.
Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le autorità preposte per effettuare i rilievi, gestire la viabilità e coordinare le operazioni di messa in sicurezza dell’area.
Il tratto stradale interessato è rimasto chiuso per diverso tempo, causando lunghe code.
Numerosi automobilisti, bloccati nel traffico, hanno eseguito manovre di inversione per tornare verso la stazione di servizio più vicina e proseguire lungo percorsi alternativi.
Le indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.
GRAZIE A SALVO PER LA FOTO