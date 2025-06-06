GRAVE INCIDENTE NOTTURNO SULLA SS 121: DUE FERITI, TRAFFICO IN TILT

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte tra giovedì e venerdì, intorno all’una, lungo la Strada Statale 121, nel tratto compreso tra lo svincolo del centro commerciale e quello di Pala...

A cura di Redazione 06 giugno 2025 07:00

Condividi