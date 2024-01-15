Grave incidente oggi a Scalilli, intervento dell'elisoccorso. Due feriti

Nel pomeriggio di oggi sulla SS 284, in contrada Scalilli a Paternó, si è verificato un grave incidente stradale coinvolgendo un'auto Audi e una Daihatsu. Due feriti sono il tragico bilancio dell'inc...

Nel pomeriggio di oggi sulla SS 284, in contrada Scalilli a Paternó, si è verificato un grave incidente stradale coinvolgendo un'auto Audi e una Daihatsu. Due feriti sono il tragico bilancio dell'incidente, entrambi anziani coniugi sulla settantina, viaggiavano a bordo della Daihatsu.

I soccorsi sono stati immediati con l'intervento tempestivo dei pompieri di Paternó, che hanno messo in sicurezza i veicoli incidentati.

La situazione è stata gestita anche dalla pattuglia della Finanza, che ha regolato il traffico e ha fornito supporto alla polizia municipale di Paternó per i rilievi.

La donna coinvolta nell'incidente è stata trasportata d'urgenza con l'elisoccorso al Cannizzaro di Catania, mentre il marito è stato portato all'ospedale.

A causa dell'incidente, il traffico è rimasto bloccato su entrambe le corsie di marcia e deviato su percorsi alternativi.

Le cause dello scontro sono ancora in corso di accertamento.