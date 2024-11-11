GRAVE INCIDENTE QUESTA MATTINA A BELPASSO. AUTO SI RIBALTA, FERITA UNA DONNA, ILLESI NEONATO E MARITO

Questa mattina si è verificato un grave incidente stradale lungo la Strada Statale 192, al km 77, nei pressi della stazione di Motta Sant’Anastasia. Un’auto con a bordo una famiglia di residenti ameri...

Questa mattina si è verificato un grave incidente stradale lungo la Strada Statale 192, al km 77, nei pressi della stazione di Motta Sant’Anastasia. Un’auto con a bordo una famiglia di residenti americani si è ribaltata per cause ancora in fase di accertamento.

Nell'incidente è rimasta ferita una donna, mentre il marito e un neonato, che viaggiavano insieme a lei, sono rimasti illesi.

Le condizioni della donna, al momento, non sembrano essere gravi, ma è stata comunque assistita dai sanitari.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti la Polizia Militare e i soccorsi: due ambulanze del 118

A supporto delle operazioni, sono stati chiamati anche i Vigili del Fuoco, provenienti sia dalla base militare vicina sia da Catania.

Le autorità sono al lavoro per stabilire la dinamica dell'incidente e garantire la sicurezza dell’area, mentre i soccorsi hanno provveduto al trasferimento della donna ferita verso il San Marco di Catania per accertamenti del caso.