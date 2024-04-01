GRAVE INCIDENTE QUESTA MATTINA A MISTERBIANCO, AUTO SI RIBALTA, GRAVE DONNA

Nella mattinata del 1 aprile 2024, intorno alle ore 06, si è verificato un grave incidente sulla SS 192, nei pressi dell'incrocio con la SP 12 II, nel territorio di Misterbianco.Una donna a bordo di u...

Una donna a bordo di una Fiat Grande Punto ha improvvisamente perso il controllo del veicolo, causando il ribaltamento dell'auto con le ruote in aria. L'impatto è stato così violento da provocare il distacco del motore.

Il pronto intervento è stato fondamentale per affrontare la situazione: un'ambulanza del 118 e i Vigili del Fuoco sono giunti sul luogo per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell'area coinvolta.

I sanitari, dopo aver fornito le prime cure sul posto, hanno trasferito la donna in serie condizioni all'Ospedale San Marco di Catania per ulteriori accertamenti e cure specialistiche.

Per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente e procedere con le operazioni di rito, sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione, che stanno conducendo le indagini necessarie per comprendere appieno quanto accaduto.