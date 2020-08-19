GRAVE INCIDENTE QUESTA MATTINA A VALCORRENTE TRA UNA MOTO E UN'AUTO: CENTAURO IN PROGNOSI RISERVATA

Gravssimo incidente stradale questa mattina intorno alle ore 08 sulla sp134, in territorio di Belpasso, nella strada che collega la frazione di Valcorrente con Motta Sant'Anastasia.Per cause non ancor...

Gravssimo incidente stradale questa mattina intorno alle ore 08 sulla sp134, in territorio di Belpasso, nella strada che collega la frazione di Valcorrente con Motta Sant'Anastasia.

Per cause non ancora note si è verificato un scontro che ha coinvolto una moto ed una Ford Fiesta

Violento è stato l'impatto, ad avere la peggio il centauro, un uomo cinquantenne di Motta Sant'Anastasia che è rimasto incastrato sotto il veicolo, immediatamente soccorso è stato trasferito in codice rosso con l'elisoccorso, che è atterato nelle vicinanze, all'ospedale Cannizzaro per le cure del caso.

È ricoverato in prognosi riservata in condizioni molto gravi con un politrauma che ha interessato torace e addome e un trauma cranio-facciale, con varie fratture e contusioni.

Ferito pure il conducente dell'autovettura che è stato trasferito all'ospedale di Paternò per le cure del caso.

Sul posto i Carabinieri per eseguire i rilievi e stabilire l'esatta dinamica.

La strada è rimasta bloccata nel tratto interessato dal sinistro.

